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Автор Ольга Лазарева

Экс-депутат Госдумы рассказал о неизвестных фактах из жизни Михаила Гуцериева

Общество

Мужество и высокий авторитет известного предпринимателя Михаила Гуцериева в 90-х спасли Северный Кавказ от волны похищений ради выкупа.

Экс-депутат Госдумы рассказал о неизвестных фактах из жизни Михаила Гуцериева

О неизвестных фактах из жизни бизнесмена рассказал экс-депутат Госдумы Алихан Амирханов, который в 1996 году обратился за помощью к бизнесмену.

В начале того года в Ингушетии был похищен приглашенный специалист из Словакии, за которого требовали солидный выкуп. Организация готова была заплатить, но Михаил Гуцериев наотрез отказался это делать, чтобы не вызвать волну похищений на Северном Кавказе, — эта тактика сработала и заложника удалось освободить.

Почти год понадобился Гуцериеву, чтобы освободить спецпредставителя ООН Винсента Кошеля в 1998 году. С середины 90-х из бандитского плена удалось вытащить десятки человек при участии предпринимателя. И каждый раз переговоры с преступниками вел лично Гуцериев. Расположение бандитов и заложников он узнавал через местных жителей.

После освобождения людей Гуцериев приводил их в свой дом, чтобы накормить, одеть. Порой приходилось отдавать собствнные одежду и обувь.

По словам Амирханова, в 2004 году после захвата школы в Беслане террористами Гуцериев был одним из первых, кто оказался в городе и начал переговоры с боевиками. Гуцериев предложил террористам отпустить детей взамен на себя. Удалось договориться только о том, чтобы бандиты освободили 24 ребенка, пропустили питьевую воду и отдали убитых.

После штурма школы Басаев даже угрожал убить предпринимателя. За такое искреннее самопожертвование Михаила Гуцериева наградили именным оружием, а от орденов, медалей и званий он тактично отказался, сказав, что просто выполнял свой гражданский долг.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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