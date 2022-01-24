Продуктовые карточки: реальная помощь или гвоздь в доске позора?

Институт экономики РАН в связи с постоянным подорожанием продуктов предложил ввести в обращение так называемые "продовольственные карточки". По мнению специалистов, эта мера поможет малообеспеченным гражданам России не протянуть ноги с голоду.

В России могут ввести продуктовые карточки: Позор или помощь бедным?

Предложение, ожидаемо, вызвало бурное обсуждение. По большей части комментарии — негативные. Что и неудивительно, учитывая свежесть воспоминаний из "периода позднего СССР".

Но так ли они страшны на самом деле в современных реалиях? Зачем правительство вводит карточки на продукты? Неужели все так плохо с уровнем жизни в России?

На эти вопросы Pravda. Ru ответила депутат ГД, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланой Бессараб.

По её мнению, продуктовые карточки — задумка хорошая, так как это, по сути, адресная помощь на конкретные цели. Ведь потратить "на иные нужды" — коммунальные платежи, выплаты долгов, алкоголь — эти средства не получится.

Парламентарий признаёт — это не панацея. Но и бояться их не надо, потому что это не "возвращение 90-х, с их талонами на сахар или манную крупу".

"Если инфляция разгонится, то надо сделать всё, чтобы не повторить подвиги 90-х. Поэтому государство и старается удержать инфляцию, при этом помочь гражданам не веерным способом — что лишь спровоцирует её рост", — пояснила Бессараб.

Новые карточки и "старые" — большая разница

Депутат ГД подчеркнула, что, в отличие от предыдущего — неудачного — опыта, сейчас продуктовые карточки могут реально помочь тем, кто живёт в сложных финансовых обстоятельствах.

"В 90-х это были бумажки, реально проблем не решающие из-за того, что просто было всё непродуманно, не обеспечено бюджетными средствами. А сегодня — и это общемировая практика, отработанная в тех же США, к примеру — люди будут получать помощь продуктовыми наборами, которые смогут отоварить в каких-то определенных магазинах. То есть исключается фактор конкуренции. Коррупционная составляющая тоже, я думаю, будет нивелирована за счёт утверждённого государством реестра и цифровой платформы. Да, нельзя будет на талон купить, например, фермерское молоко. Но ведь и алкоголь тоже купить не получится.

То есть, по сути, продуктовые карточки — это дополнительная помощь, как были единовременные выплаты "на детей". Адресные деньги. Разве это плохо для тех, кому действительно трудно?