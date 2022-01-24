Депутат Госдумы назвал условие введения локдауна

Локдаун в стране может быть введён, если резервы коечного фонда достигнут критического уровня — меньше 15%. Об этом в беседе с URA.RU сказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.

"Если система здравоохранения будет перегружена или близка к критической точке, тогда будет принято решение по локдауну и переводу на дистанционное обучение школьников. Это произойдёт в том случае, если мы дойдём до максимума, и резервных коек станет меньше 15%. Сейчас большинство регионов находится в состоянии готовности вдвое увеличить свой потенциал. Если удастся обойтись малой кровью, то будут усилены ограничительные меры, но локдаун вводиться не будет", — объяснил Алексей Куринный.

По словам Куринного, пока перегрузки системы здравоохранения не наблюдается. По количеству госпитализаций "омикрон" значительно отстаёт от штамма "дельта". При "омикроне" заболевание протекает легче, меньше тяжёлых осложнений и случаев смертности.

Ранее главный инфекционист ФМБА, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров заявил, что штамм "омикрон" окажется опасней "дельты" из-за высокой заразности.

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