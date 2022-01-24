В СПЧ считают, что ситуация 9-летней Тепляковой – это большая детская трагедия

Член Совета по правам человека (СПЧ), завкафедрой МГУ Александр Асмолов выразил сильное беспокойство событиями с получением высшего образования 9-летней Алисой Тепляковой и нежеланием её родителей обеспечить ребёнку комфортные условия обучения.

Ранее отец юной студентки, Евгений Тепляков, резко отверг предложение СПЧ сменить форму обучения дочери на более комфортную для неё, выбрав одну из программ дополнительного образования, например, школу юного психолога.

По мнению Асмолова, над ребёнком проводится жестокий эксперимент, который необходимо прекратить.

"…И прежде всего нужно подумать, как помочь Алисе Тепляковой и уменьшить резкую дисгармонию между её познавательным и личностным развитием", — сказал Асмолов.

Это предложение вывело из себя отца юной студентки, который подчеркнул, что его дочь может похвастать "знаниями сильного третьекурсника", и ей просто нечего делать в Школе юного психолога, в которой "студенты-недоучки читают одну лекцию в неделю".

Член Совета по правам человека в ответ на это пожелал родителям Алисы постараться изменить ситуацию, чтобы она не обернулась постоянным источником бед для девочки, а также её сестёр.

"Подчеркну, что мы имеем дело с большой трагедией маленького ребёнка, который находится в тяжелейшей психотравмирующей ситуации, и она набирает всё больший барометр тревожности", — подчеркнул Асмолов в беседе с "МК".

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