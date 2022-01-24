Депутат Рашкин решил купить и выпустить в лес лося взамен убитого

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сказал, что хочет выпустить в лес лося взамен того, которого он убил на незаконной охоте в Саратовской области, но ему не продают животное.

По данным Следственного комитета, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин вместе с друзьями поехал охотиться на лося, не имея разрешения. После убийства животного депутат спрятал ружьё. Участники охоты разделали зверя, положили части туши они в багажник и салон автомобиля "Лада Ларгус" и поехали домой, но были остановлены сотрудниками ДПС. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Госдума лишила коммуниста депутатской неприкосновенности. На Рашкина было заведено уголовное дело по факту незаконной охоты. Басманный суд Москвы запретил парламентарию посещать лес, отправлять и получать письма, звонить по телефону и пользоваться интернетом, общаться со свидетелями и фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительство без письменного разрешения следователя с 23.00 до 07.00.

"Я хочу купить лося и отправить его в Лысогорский район Саратовской области. Но мне отказываются его продавать. Я хочу отправить не просто деньги, а животное, пусть он там живет", — цитирует Рашкина РИА Новости.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил не отпускать задержанного с тушей убитого лося депутата от КПРФ Валерия Рашкина, пока тот не съест её целиком. Также Жириновский подарил коммунисту книгу о животных.

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