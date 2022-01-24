Политолог высказался о налогообложении вкладов менее одного миллиона рублей

По итогам 2021 года налог на доходы с депозитов россиян на вклады более миллиона рублей частично коснется и держателей меньшей суммы сбережений. Речь идет о вкладах, начисленный процент с которых превысил 42,5 тысячи рублей за год. Об этом сообщает РБК.

По словам финансового эксперта Лидии Кашириной, обязанность уплатить налог по итогам прошлого года может возникнуть по депозитам с суммой от 700 тысяч рублей. При этом гражданам не придется заполнять декларации, так как за них информацию направят налоговикам кредитные организации, а искусственный интеллект вычислит сумму процентов, которые были начислены вкладчику за год. Счет на уплату налога россияне получат осенью.

Новость о налогообложении вкладов менее одного миллиона рублей прокомментировал политолог, директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков в своем Телеграм-канале. Эксперт считает, что правительство, таким образом, продолжает раскулачивать средний класс.

"По сути, вот она очередная "красная черта" — наличие сбережений около 10 тыс. долларов. Если они у вас есть — вы интересны для правительства как потенциальный источник дохода бюджета", — написал аналитик.

Он полагает, что с планами правительства развивать экономику по "добыванию штрафов" уже все понятно. Но до недавнего времени стоял лишь вопрос: кого начнут "раскулачивать" первыми?

"Оказалось тех, у кого есть официальные счета, и чьи банки готовы были эту информацию отдать чиновникам. Но счета и вклады — это первая ступень по работе с доходами граждан", — отметил эксперт.

По его мнению, вторым шагом будет постановка на контроль простых счетов и банковских карт. Политолог напомнил, что уже сейчас появился сервис, собирающий все данные при покупке с карты. А некоторые граждане уже сейчас сталкиваются с проверкой со стороны налоговой при покупке машин и дорогих товаров, а кому-то блокируют карты при переводе сумм от 100 тысяч рублей.

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