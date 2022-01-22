Эксперт рассказал, как сгенерировать безопасный пароль

Эксперт по кибербезопасности Олег Седов рассказал о том, как создать по-настоящему надёжный пароль, сообщает "Вечерняя Москва".

Специалист полагает, что при выборе пароля лучше всего отталкиваться от того, каким он не должен быть. Например, в паролях не должно быть даты рождения, номера телефона, просто комбинации цифр и простых слов.

Олег Седов также добавил, что случайные комбинации на клавиатуре — тоже не лучшая идея для защиты, поскольку такие уловки умеют обходить хакеры. Эксперт по кибербезопасности рекомендует использовать платные сервисы по хранению паролей — они генерирует сложные варианты и защищают данные.

Специалист добавил, что у россиян в числе самых популярных паролей по-прежнему — "qwerty123", "qwerty1" и "123456".

Ранее он заявил, что в ближайшем будущем люди перейдут на электронные банковские карты, то есть полностью откажутся от пластиковых, однако риск стать жертвой мошенников всё равно останется.

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