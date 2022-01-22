Доктор Мясников рассказал о страшной находке в Подмосковье: "200 м от деревни"

Теледоктор Александр Мясников, который отправился моржевать в Можаевский район Московской области, увидел страшную картину на окровавленном снегу.

Александр Мясников, который практикует зимние купания в реке, опубликовал в своём Instagram-аккаунте несколько видео. На первом фрагменте врач бесстрашно погружается в ледяную воду, а на втором видео снимает то, что увидел недалеко от места купания.

"Ходил купаться и на полдороги наткнулся на неприятную находку: следы крови, шерсть, оторванная ноге (телёнка? Косули?), а в стороне под ветками обглоданный череп (видно на фото). 200 м от деревни. Я слышал про Волков здесь, но чтобы вот так?! Это же не могли быть одичавшие собаки?" — задаётся вопросом медик.

Подписчики телеведущего выразили своё мнение по поводу пугающей находки.

"Одичавшие пропагандисты может?" — предположили фолловеры. "Нет! Эти сжирают полностью — костей не оставляют!" — ответил Мясников "Кто-то кем-то закусил", — констатировали интернет-пользователи "Может, охотники? Тушу забрали, а голову оставили собакам…" — писали в Сети

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.