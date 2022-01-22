В США отказали в визе российскому космонавту и сорвали тренировки

Власти США без объяснения причин и доводов отказали российскому космонавту Николаю Чубу в визе, чем сорвали тренировочный процесс в Космическом центре имени Линдона Джонсона. На МКС Чуба должен был отправиться в 2023 году.

Кроме того, Чуба входит в состав экипажа экспедиции МКС-68, которая запланирована на корабле "Союз МС-22" в сентябре 2022 года.

"США без объяснения причин не выдали въездную визу космонавту "Роскосмоса" Николаю Чубу, полёт которого на МКС запланирован на весну 2023 года. Он собирался в США для участия в тренировочной сессии в Космическом центре им. Джонсона", — цитирует ТАСС источник, близкий к ситуации.

Как отметило агентство, в "Роскосмосе" пока данную информацию не прокомментировали.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что посольство и консульство США всё чаще отказывает в въездных визах гражданам России. В том числе под "удар" попали представители дипмиссии РФ, а также члены их семей.

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