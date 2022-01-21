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Автор Елена Былкина

Симоньян высмеяла министра Британии за слова о монголах и татарах

Общество

Главный редактор RT Маргарита Симоньян уличила главу МИД Великобритании в незнании истории. Лиз Трасс сморозила глупость о монголах и татарах, напавших на Украину.

Симоньян высмеяла министра Британии за слова о монголах и татарах

Симоньян рассказала, что министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая недавно прокатилась по Прибалтике на танке, отличилась забавным высказыванием.

"Украина — гордая страна с многовековой историей. Они и раньше знали вторжения — от монголов до татар. Они страдали от поддерживаемого государством голода", — сказала Трасс, выражая сочувствие Украине.

У главы RT в связи с этим возникло несколько вопросов. Журналистка в своём Telegram-канале поинтересовалась, какой промежуток времени прошёл между двумя нападениями и где глава МИД приобрела свой диплом. 

Подписчики Симоньян активно комментировали её пост.

"И тактично умолчала об Отечественной войне и Великой Отечественной войне";

"Скоро выражение "британские дипломаты" будет таким же как пресловутые "британские учёные";

"Отлично теперь будут новые мемы про монгол и татар", — писали в Сети.

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Глава МИД Великобритании прокатилась на танке в Эстонии.
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы маргарита симоньян
Новости
Симоньян высмеяла министра Британии за слова о монголах и татарах
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