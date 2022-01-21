Политолог Ищенко объяснил, почему запрет доллара в России ударит по США

Для России сегодня операции в долларах являются, скорее, экзотикой, чем правилом. Соответственно, запрет на расчёты в долларах не отразится на населении, но может отразиться на компаниях, которые тормозили с дедолларизацией своей внешней торговли, и при этом ударит по США. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко в эфире YouTube-канала Украина.ру.

Эксперт прокомментировал заявление президент США Джо Байдена, который в своём выступлении, помимо прочего, допустил возможность запрета долларовых операций в России. Он считает, что подобная операция для США слишком рискованна.

Аналитик предположил, что это может вызвать кратковременный небольшой рост курса доллара по отношению к рублю, но затем всё вернётся в то же самое состояние. На внешнеторговые операции ряда крупных компаний это повлиять может, но тут палка о двух концах, добавил Ищенко.

Если американцы запретят операции с долларами в России, то Газпром начнёт требовать оплаты своих услуг либо в евро, либо в рублях, объяснил эксперт. И в таком случае американским компаниям придется или закупать рубли (или другие валюты, в которых у них могут быть приняты платежи) или отказываться от услуг российских поставщиков. Но их во многих случаях нечем заменить.

"Поэтому, я думаю, будет та же история, что была со SWIFT, когда США восемь лет угрожали отключить Россию, но так и не сделали этого, а потом объяснили, что это ударит по ним сильнее", — заключил Ищенко.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.