Эксперт по критическому мышлению объяснил, почему люди верят в мистику

Взрослые люди в XXI веке продолжают верить во всякую антинаучную чушь, которую только можно найти в открытом доступе в Сети. Например, большинство так называемых марафонов желаний в "Инстаграм" основаны на магическом мышлении. Что происходит: люди вернулись в первобытное общество или они никогда из него и не уходили? На этот вопрос ответил эксперт по критическому мышлению Никита Непряхин в эфире телеканала RTVI.

По его словам, здесь работают механизмы, которые заложены в человеке эволюционно и формировались много тысяч лет. И нельзя просто взять и убрать их. Поэтому мистическое мышление — это на самом деле использование вполне корректных логических когнитивных функций, но неправильно.

Принципы подобия и заразности

Эксперт на конкретном примере, объяснил, как это происходит. Так, древний человек связывал молитву с фактом дождя, хотя между ними нет прямой связи, а кажется, как будто она есть. Просто древний человек не понимал, как устроена вселенная, мир, почему идёт дождь и так далее.

На самом деле мистическое мышление основано на двух принципах: подобия и заразности, отметил Непряхин. В древности человек рисовал силуэт своего врага, прокалывал его или бил камнем и считал, что это каким-то образом повлияет на врага. И таким примеров можно найти немало.

Принцип заразности говорит о том, что если когда-то два объекта были в связи между собой, то они будут и в дальнейшем взаимодействовать даже на далёком расстоянии. Например, на этом принципе основан известный культ вуду. В куклу обязательно добавляли какую-то деталь человека, которая должна была влиять на её обладателя.

По словам эксперта, второй принцип также используют в своей работе экстрасенсы, которые апеллируют к мистическому мышлению человека.

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