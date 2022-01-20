Симоньян о включении её в "чёрный" список: "Никогда не было недвижимости в США"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян польщена тем, в какой солидной компании она оказалась в санкционном списке США. Неугодными США объявили российских чиновников, силовиков, бизнесменов и журналистов.

Маргарита Симоньян уверила, что ей нечего опасаться.

"У меня нет и никогда не было недвижимости в США или где-либо за границами Родненькой. Хотя бы потому, что в Родненькой есть Кубань и Сочи, а больше мне никуда не надо", — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Журналистка почеркнула, что зарабатывает не такие большие деньги, чтобы знать, что такое офшоры. Она заявила, что не хранит деньги в банках США или где-либо за пределами Родненькой.

Глава RT рассказала, что в США у неё остался больной отец, с которым она не может увидится по соображениям безопасности.

"Эта прекрасная страна прислала мне повестку для дачи показаний по делу о признании нас иноагентами, а я знаю, чем такие повесточки иногда заканчиваются, и не могу рисковать оставить трёх своих детей на много лет без матери".

Санкционный список впечатлил журналистку так как в нём оказалось много солидных личностей. Телеведущая надеется, что пригласит когда-нибудь этих людей "на шашлык". Компанию Маргарите составили Сергей Собянин, Михаил Мишустин, Дмитрий Песков, Владимир Соловьёв, Константин Эрнст, сам президент РФ Владимир Путин и другие.

"По совокупности вышеперечисленного, мне на эти санкции с прибором положить. Так и напишите", — заявила Симоньян.

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