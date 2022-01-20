"Сильная Россия" просит Мишустина помочь в установке памятника академику Басову

Движение "Сильная Россия" обратилось к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и президенту РАН Александру Сергееву с просьбой о помощи в установке памятника Николаю Басову, лауреату Нобелевской премии по физике.

В 2022 году исполняется 100 лет со дня рождения дважды Героя Социалистического Труда. Установить памятник Басову предлагается в Новой Москве.

"В науке Николай Басов был исключительно цельной натурой, он был передан своему делу и родному университету — Физическому институту им. П. Н. Лебедева, в котором работал с 1948 года, а также на протяжении 17 лет руководил его коллективом. Николай Басов стал основоположником новой науки — квантовой электроники, развитие которой привело к изобретению лазеров. Был одним из первых ученых, которые предложили использование полупроводников в качестве активной среды для лазеров. Совместно с Александром Прохоровым в 1959 году Николай Басов был удостоен Ленинской премии, а в 1964 году Нобелевской премии по физике. В 1966 году был избран академиком Академии наук СССР", — говорится в письме "Сильной России".

Кроме того, предлагается организовать памятные и торжественные мероприятия в Усмани Липецкой области, где Басов окончил школу, а также в Москве и Троицке, где трудился академик.

По мнению предстедателя "Сильной России" Антона Цветкова, учреждение персональной стипендии имени Николая Басова для аспирантов Физического института им. П. Н. Лебедева стало бы отличным стимулом для молодых учёных.