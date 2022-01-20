Минсельхоз предложил маркировать домашних животных россиян

Министерство сельского хозяйства работает над поправками о введении обязательной маркировки домашних животных россиян, сообщает RT со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Он выразил надежду, что данная инициатива поможет привлекать к ответственности хозяев животных, выбрасывающих их на улицу.

По словам парламентария, поправки будут внесены ко второму чтению проекта закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии".

Как отметил зампред, поступает много обращений от граждан, которые интересуются, куда из законопроекта пропали кошки и собаки. Бурматов сообщил: причина в том, что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти.

"Животные теряются, найти их невозможно. Привлечь к ответственности людей, которые выбрасывают животных, тоже невозможно, из-за этого на улицах огромное количество безнадзорных животных", — сообщил Бурматов.

Первое чтение документа намечено на 26 января.

Как сообщил ранее член комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов, чип содержит 15-значный персональный номер, который вносится в автоматизированную базу, где зафиксирована вся информация о владельце.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.