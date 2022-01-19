Курский депутат Карцев пронёс в "красную зону" самогон и сало

Депутат Курской областной думы от КПРФ Николай Карцев рассказал, что 1 января проник в "красную зону" коронавирусного госпиталя без маски и передал пациентам сало, хрен и самогон.

На странице курского регионального отделения КПРФ в соцсети TikTok появилось видео, где депутат Карцев рассказал коллегам, как 1 января 2021 года прошёл в "красную зону" без маски.

"Я принёс больным лекарства от коронавируса — сало, банку мёда, чеснок, хрен и банку самогона. И вы знаете…, все четверо выздоровели", — цитирует депутата РИА Новости.

По словам Карцева, он приходил к знакомой женщине, которая лежала в ковидном госпитале. В одной палате с ней лежали ещё три пациента. Коммунист отметил, что через несколько месяцев случайно встретился с ними. Они рассказали депутату, что выздоровели и поблагодарили его за "лекарства". Карцев не заразился коронавирусной инфекцией, несмотря на то, что посещал "красную зону" без маски. Он добавил, что его не пугают штрафные санкции за нарушение санитарных норм, потому что инцидент произошёл давно.

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