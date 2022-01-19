Пресс-секретарь Песков ответил на вопрос, крещёные ли внуки Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что не знает, крещёные ли внуки президента России Владимира Путина, и отметил, что это личное пространство, куда вторгаться неправильно.

"Я не знаю. Это личное пространство президента. У меня нет ни полномочий, ни намерения в это личное пространство вторгаться", — так пресс-секретарь Путина ответил на соответствующий вопрос журналиста. Пескова цитирует РИА Новости.

При этом Песков ответил утвердительно на вопрос о том, крещёные ли Татьяна Навка (жена Пескова — Прим. ред.) и его дочь. При этом представитель Кремля пояснил, что это тоже его личное пространство.

Ранее Песков заявил, что Путин обычно не "проставляется" на работе в свой день рождения, потому что работает. 7 октября президенту исполнилось 69 лет. На "Прямой линии-2021" лидер страны рассказал, что отмечает праздники как типичный русский человек: с песнями, застольем, а иногда и с алкоголем.

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