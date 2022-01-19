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Автор Ольга Лазарева

"Лазаревский клуб" вновь поддерживает русскоязычные СМИ Армении

Общество

"Российско-армянские отношения, формировавшиеся веками на основе глубокого проникновения исторических, духовных и культурных связей, единых цивилизационных взглядов и стремления наших народов сохранить мир, сегодня подвергаются серьёзным испытаниям.

"Лазаревский клуб" вновь поддерживает русскоязычные СМИ Армении

Попытки отдельных стран переписать историю, переформатировать международные отношения, вводя некие правила взамен общепринятых норм и законов, приводят к искажениям форматов взаимодействия, негативно сказываются на развитии диалога между народами и являются питательной средой для разного рода экстремистских проявлений.

В последние годы под влиянием деструктивных внешних сил, нацеленных на подрыв российско-армянских отношений, а также из-за отсутствия внутри Армении общественно-политического консенсуса, в республике нарастают русофобские настроения. Это грозит нанести непоправимый урон многовековой дружбе, культурному обмену и сотрудничеству наших народов и государств.

"Лазаревский клуб", объединяющий неравнодушную общественность России и Армении, стремится выполнить взятую на себя миссию сохранения и укрепления связей между нашими народами. Клуб всеми силами препятствует попыткам искажения исторических фактов, предлагает открыто обсуждать актуальную общественно-политическую ситуацию в наших странах и всячески препятствует разжиганию в информационном пространстве русофобии и армянофобии.

В современном мире СМИ несут на себе огромную ответственность формирования общественного мнения на основе независимого освещения и непредвзятого анализа происходящих событий. Именно поэтому "Лазаревский клуб" считает необходимым поддерживать издания, открыто и честно выполняющие свой профессиональный долг.

Ранее мы уже оказывали посильную помощь русскоязычным средствам массовой информации Армении — газетам "Новое время" и "Голос Армении". Силами неравнодушных людей в России и Армении наш Клуб также собрал средства для вакцинации в 2021 году жителей Нагорного Карабаха, находящихся в зоне ответственности миротворческих сил Российской Федерации.

В этом году Международный российско-армянский "Лазаревский клуб" принял решение вновь поддержать русскоязычные СМИ Республики Армения и направить единовременную финансовую помощь журналу "Литературная Армения" и Агентству международной информации "Новости-Армения".

Таким образом мы выражаем свою солидарность всей русскоязычной прессе Армении и всем тем, для кого русский язык является языком общения, языком мира и согласия", — сообщается на сайте "Лазаревского клуба".

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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