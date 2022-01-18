Собянин: в Москве штамм "омикрон" почти полностью вытеснил "дельту"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о резком росте заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом он написал в своём официальном блоге.

По словам столичного градоначальника, в Москве "омикрон" уже доминирует в структуре заболеваемости, почти полностью вытеснив "дельту".

"По опыту других стран мы знаем, что "омикрон" намного заразнее "дельты". Но в то же время в большинстве случаев болезнь протекает в более легкой форме", — написал Сергей Собянин.

Мэр Москвы также отметил резкий рост заболеваемости — на предыдущей неделе число выявленных случаев заболевания коронавирусом выросло до 5,7 тысяч в день, а сегодня — до 8 тысяч.

При этом он отметил, что число госпитализированных с COVID-19 остаётся не очень большим — 750-800 человек за сутки.

Ранее Сергей Собянин продлил домашний режим для москвичей старше 60 лет и хронически больных горожан.

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