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Автор Светлана Нерадовская

Ректор МГУ попросил проявлять крайнюю осторожность при обучении Алисы Тепляковой

Общество

По словам ректора МГУ имени Ломоносова Виктора Садовничего, случай с их 9-летней студенткой Алисой Тепляковой является уникальным, и преподавательский состав ВУЗа будет делать всё от него зависящее, чтобы она получила достойное образование в их стенах.

Ректор МГУ попросил проявлять крайнюю осторожность при обучении Алисы Тепляковой

При этом Садовничий напомнил, насколько важно в этой ситуации быть внимательными и осторожными.

"Алиса — уникальный случай. Девочка, безусловно, находится в непростой ситуации, она ещё ребёнок. Но моя позиция, чтобы сделать всё, чтобы достойно обучить эту девочку. Будем делать всё, и преподаватели стараются. Важно, чтобы у неё хватило сил и здоровья. Но это уникальный случай, и надо исходить из этого. Моя позиция — проявлять крайнюю осторожность и внимание", — подчеркнул Садовничий во время своего выступления на пресс-конференции 18 января.

Как напоминает РИА Новости, Алиса Теплякова, успешно сдавшая ЕГЭ в 8 лет, в 9-летнем возрасте уже стала студенткой платного отделения факультета психологии МГУ.

Родители Тепляковой хотят, чтобы их дочь прошла шестилетний курс обучения в ускоренном темпе, за два года. При этом с сентября девочка не являлась на очные занятия в ВУЗе, и объяснения этому её родителями не были предоставлены. Отец Алисы подчёркивает, что его дочь успешно продолжает обучение, появляясь на всех экзаменах. В университете проинформировали, что если Теплякова сможет успешно сдать текущую сессию, то её обучение будет продолжено по индивидуальному плану.

При этом сессия 9-летней студентки была омрачена скандалом, который устроил её отец во время сдачи одного из экзаменов. Отец Алисы утверждал, что преподаватель намеренно "завалил" его дочь на экзамене, поставив ей в итоге плохую оценку. Евгений Тепляков вёл себя агрессивно в то время, пока его дочь сдавала экзамен, и даже напал на заведующего кафедрой, как сообщили в пресс-службе факультета.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Темы мгу алиса теплякова виктор садовничий
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