Садальский о запрете продажи алкоголя в выходные дни: "По будням можно"

Станислав Садальский отреагировал на призыв депутата Госдумы Султана Хамзаева запретить продавать алкоголь по субботам и воскресеньям.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" негативно воспринял идею запретить россиянам покупать спиртосодержащие напитки в выходные дни.

"Депутат Госдумы хочет ввести в России законы шариата", — озаглавил свой пост в Instagram-аккаунте Садальский, комментируя инициативу Султана Хамзаева.

Актёра удивляет такое распределение.

"По будням в рабочий день можно, а выходные, когда хочется отдохнуть, — нельзя. И продажу даже пива — только лицам с 21 года За родину умирать и убивать можно с 18, а алкоголь с 21?" — возмущается артист.

Садальский считает, что этот запрет активизирует деятельность нелегальных продавцов суррогатного алкоголя.

"А я предлагаю запретить Хамзаеву есть макароны в депутатской столовой. А также — запретить депутатов, толку от них ноль, только миллиарды рублей уходят в их карманы. А принимать законы можно и нужно простым гражданам онлайн, для этого у всех есть интернет!" — написал Станислав Юрьевич.

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