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Автор Екатерина Широкова

Волынец о суррогатном материнстве для иностранцев: "Торг здесь неуместен"

Общество

В феврале депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранных граждан. По мнению уполномоченной по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирины Волынец, подобный сервис можно сравнить с продажей детей за границу.

детская ладонь
 

По мнению Волынец, дело не только в моральной стороне "услуги", но и юридической. В таком договоре не защищена ни мать, ни будущие биологические родители ребёнка.

"Например, по российскому законодательству, чтобы биологические родители были записаны в свидетельство о рождении, нужно получить согласие суррогатной матери, и на этой стадии может начаться шантаж", — пояснила омбудсмен в беседе с Телеканалом "360".

Кроме того, до определённого срока мать вправе прервать беременность и биологические родители будущего ребёнка не в силах ей помешать. Но и после родов "опасность" остаётся, женщина может понять, что не готова отдать малыша. И речь идёт не только об "услуге" по вынашиваю для иностранцев, но и о ситуации внутри страны.

"Я считаю, что суррогатного материнства на коммерческой основе быть не должно. <…> Поправки в Конституцию, принятые большинством наших голосов, свидетельствуют, что дети — это главная ценность и приоритет государственной политики. Значит, и материнство должно быть под защитой государства. И торг здесь неуместен", — резюмировала Волынец.

Омбудсмен подчеркнула, что суррогатному материнству есть альтернатива — дети, которые остались без родителей.

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Нужно ли России суррогатное материнство?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
Темы госдума ирина волынец
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Волынец о суррогатном материнстве для иностранцев: "Торг здесь неуместен"
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