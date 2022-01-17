Необычное творчество появилось на страничке руководителя клиники неврозов "Сосновый бор" Михаила Перцеля. Психотерапевт обратился к пациентам на языке рэпа.

Музыку к клипу про депрессию и тревожность написал Дмитрий Медведев.

"Именно так зовут композитора и психолога из Екатеринбурга, который вместе с руководителем клиники "Сосновый бор" Михаилом Перцелем, выпустил рэп в поддержку пациентов, с психическими расстройствами. Ещё раз: Рэп в поддержку пациентов с расстройствами", — сообщает Telegram-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня".

Ролик в аккаунте ВК подписан: "От создателей психического здоровья и счастья — указание, где это здоровье и счастье искать!"

В клипе чередуются чёрно-белые депрессивные кадры с цветными жизнерадостными.

"Одолевают мозг навязчивые мысли, сна не жди.

Что мрак в душе рассвет и развеет тучи и дожди?…

А у депрессии такое некрасивое лицо:

Нормальный ты, но сам себя ты ощущаешь подлецом.

Ты тормозишь, не успеваешь, будто стал ты вдруг глупцом

И нет ни счастья, ни желаний, силы все ушли с концом." — гласит текст рэп-композиции.