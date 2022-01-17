"Гисметео": на этой неделе в Московскую область придут снегопады

Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков рассказал Pravda.Ru о снегопадах и крещенском морозе, которые придут в Москву и Московскую область на этой неделе.

"На этой неделе в Москве и Московской области ожидаются два снегопада с интенсивной продолжительностью. Один из них придётся на начало рабочей недели — уже в понедельник-вторник возможна слабая метель, другой ожидается в четверг-пятницу. Температура в эти дни будет от 0 до минус 4 градусов", — рассказал специалист.

Старков добавил, что единственно бесснежным и, соответственно, морозным днём этой недели будет среда, как раз в этот день отмечается праздник Крещение Господне. Ночью 19 января температура в Москве будет до минус 15 градусов, днём -минус 7-9 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в 2021 году в России зафиксировали 1155 опасных природных явлений. По данным специалистов, прошлый рекорд зарегистрировали в 2008 году.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.