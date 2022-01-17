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Автор Елена Федорова

"Гисметео": на этой неделе в Московскую область придут снегопады

Общество

Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков рассказал Pravda.Ru о снегопадах и крещенском морозе, которые придут в Москву и Московскую область на этой неделе.

"Гисметео": на этой неделе в Московскую область придут снегопады

"На этой неделе в Москве и Московской области ожидаются два снегопада с интенсивной продолжительностью. Один из них придётся на начало рабочей недели — уже в понедельник-вторник возможна слабая метель, другой ожидается в четверг-пятницу. Температура в эти дни будет от 0 до минус 4 градусов", — рассказал специалист.

Старков добавил, что единственно бесснежным и, соответственно, морозным днём этой недели будет среда, как раз в этот день отмечается праздник Крещение Господне. Ночью 19 января температура в Москве будет до минус 15 градусов, днём -минус 7-9 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в 2021 году в России зафиксировали 1155 опасных природных явлений. По данным специалистов, прошлый рекорд зарегистрировали в 2008 году.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Наталия Красовская
Темы москва московская область
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