В Забайкалье предложили отправить чиновников на удалёнку

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил рассмотреть возможность перевести сотрудников администрации и государственного управления на удалённую работу.

Как отметил глава края, среди чиновников сохраняется высокий процент заболеваемости.

"По государственным органам управления. Прошу рассмотреть возможность дистанционной работы части работников. В тех видах госуправления, где это возможно, с учётом нарастания заболеваемости перевести на дистанцию. Также смотреть по другим отраслям", — цитирует выступление Осипова на оперативном совещании правительства РИА Новости.

Губернатор подчеркнул, что госуправление лидирует по заболевшим из-за того, что сотрудники "рано вышли на работу".

В середине декабря Осипов предложил нетривиальное решение проблем с антипрививочниками. Глава края предложил отлавливать антиваксеров "по чердакам и подвалам, как кошек" и насильно вакцинировать.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что в некоторых регионах России зафиксировали случаи заболеваемости новым штаммом коронавируса "омикрон". Так, согласно последней информации, заразившихся выявили в:

Красноярском крае,

Бурятии,

Хакасии,

Челябинской области.

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