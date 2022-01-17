Елена Малышева была впечатлена инициативой государства поддержать молодых жителей страны выплатой в размере 5 тысяч рублей на развлечения.

Ведущая шоу "Жить здорово!" рассказала о так называемой "Пушкинской карте", которую ей показали студенты медики.

"На каждой карте 5000 руб. Эти карты дают детям от 14 до 22 лет. Потратить деньги можно только на кино, культурные мероприятия, музеи и концерты. Я считаю, что это просто потрясающее дело! Его инициатором стали школьники — участники конкурса "Большая перемена". Их поддержало московское правительство. Сергей Собянин просто гений", — написала теледоктор в своём Instagram-аккаунте.

Елена Васильевна поинтересовалась у подписчиков, выдают ли "Пушкинские карты" в регионах.

Интернет-пользователи активно комментировали пост Малышевой.

"Да! Казань получили. В том году за пол года 3 тысячи дали! Дети довольны";

"А почему такая несправедливость, в Москве 5000, а в Челябинской области всего 2000?";

"Ну и есть она, а куда детям пойти в деревне, если город в 100 км или 200, в поле выйти";

"Я живу в Томской области, в деревне. И дочери я тоже оформила Пушкинскую карту еще в 2021 году. Теперь ждём летних каникул и поедем в Томск-Новосибирск использовать её", — писали фолловеры.