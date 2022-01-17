EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Малышева потрясена, что молодым людям государство даёт по 5 тыс. рублей

Общество

Елена Малышева была впечатлена инициативой государства поддержать молодых жителей страны выплатой в размере 5 тысяч рублей на развлечения.

Малышева потрясена, что молодым людям государство даёт по 5 тыс. рублей

Ведущая шоу "Жить здорово!" рассказала о так называемой "Пушкинской карте", которую ей показали студенты медики.

"На каждой карте 5000 руб. Эти карты дают детям от 14 до 22 лет. Потратить деньги можно только на кино, культурные мероприятия, музеи и концерты. Я считаю, что это просто потрясающее дело! Его инициатором стали школьники — участники конкурса "Большая перемена". Их поддержало московское правительство. Сергей Собянин просто гений", — написала теледоктор в своём Instagram-аккаунте.

Елена Васильевна поинтересовалась у подписчиков, выдают ли "Пушкинские карты" в регионах.

Интернет-пользователи активно комментировали пост Малышевой.

"Да! Казань получили. В том году за пол года 3 тысячи дали! Дети довольны";

"А почему такая несправедливость, в Москве 5000, а в Челябинской области всего 2000?";

"Ну и есть она, а куда детям пойти в деревне, если город в 100 км или 200, в поле выйти";

"Я живу в Томской области, в деревне. И дочери я тоже оформила Пушкинскую карту еще в 2021 году. Теперь ждём летних каникул и поедем в Томск-Новосибирск использовать её", — писали фолловеры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Пушкинская карта для молодежи
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы сергей собянин елена малышева
Новости
Малышева потрясена, что молодым людям государство даёт по 5 тыс. рублей
Правоохранители попытались задержать Порошенко в аэропорту в Киеве
Порошенко успешно прошёл паспортный контроль по прилёте в Киев
Порошенко: моя партия не хочет нового Майдана
В Забайкалье предложили отправить чиновников на удалёнку
В Москве иномарка сбила на "зебре" женщину с ребёнком
Польша опасается провокаций со стороны Белоруссии в период возведения забора
Мясников перечислил симптомы COVID-19: "Это всегда серьёзно"
Племянника Назарбаева сняли с должности
Власти Китая заявили, что "омикрон" завезли в Пекин посылкой из Канады
Последние материалы
Польша опасается провокаций со стороны Белоруссии в период возведения забора
Мясников перечислил симптомы COVID-19: "Это всегда серьёзно"
Власти Китая заявили, что "омикрон" завезли в Пекин посылкой из Канады
В Эстонии заявили о готовности разместить до пяти тысяч солдат НАТО
Порошенко о предстоящем суде: "Я не сяду! Я не Тимошенко"
Кисида заявил о развитии отношений с РФ, но "курильский" вопрос открыт
Первый случай "омикрона" выявили в Челябинской области
Аблязов хочет добиться смены власти в Казахстане с помощью Запада
В ФРГ сообщили о запуске "Северного потока-2" в скором времени: препятствий нет
В Минздраве РФ прокомментировали признание Австралией "Спутника V"
Популярное
Мир. Новости мира
WSJ: лидеры европейских стран, входящих в НАТО, боятся примирения РФ и Запада

Лидерам некоторых европейских государств, входящих в состав НАТО, не понравились взаимные шаги РФ и Запада по примирению без учёта их мнения, пишет WSJ.

WSJ: лидеры европейских стран, входящих в НАТО, боятся примирения РФ и Запада
Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства
Мир. Новости мира
Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства
Мир. Новости мира
Что скрывается за твёрдой риторикой Китая по Казахстану
Мир. Новости мира
В Раде заявили о "глубокой маргинализации" Украины: "Буря только начинается"
Ирина Шлионская Сонливость — результат мутаций ДНК Ирина Шлионская Юрий Носовский COVID: Роспотребнадзор предупреждает, работодатель страдает Юрий Носовский Дмитрий Соколов Как дворяне создали СССР Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
Генсек ОДКБ оценил вероятность новой волны беспорядков в Казахстане
Мир. Новости мира
Песков: ситуация на границе с Украиной слишком напряжённая
В Казахстане может снова "рвануть"
Мир. Новости мира
В Казахстане может снова "рвануть"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников