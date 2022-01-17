Политолог Орлов предложил наказывать мошенников-похоронщиков по отдельной статье

Ввести новую статью в Уголовный кодекс РФ для мошенников в сфере ритуальных услуг предложил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его словам, наказывать нечистых на руку похоронщиков нужно не только рублём, но и реальными сроками.

По словам Орлова, несмотря на то что государство гарантирует гражданам похоронные услуги на безвозмездной основе, находятся "предприимчивые" бизнесмены, которые пытаются нажиться на горе людей. Речь идёт о работниках ритуальных агентств, моргов или кладбищ.

"С наказанием в виде штрафа до 300 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до четырёх лет за хищение или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием, штрафа до 1 млн рублей либо лишения свободы до восьми лет за аналогичное преступление, совершённое группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере — с суммой ущерба свыше 250 тыс. рублей", — цитирует обращение Орлова на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко RT.

Статья 159 Уголовного кодекса "Мошенничество" в настоящее время предусматривает лишение свободы до двух лет за хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием. Если преступление совершила группа лиц — до пяти лет. Если же судом будет доказан "крупный размер", то преступнику грозит до шести лет лишения свободы.

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