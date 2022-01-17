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Автор Ольга Лебедева

МВД России рассматривает возможность выгнать дебоширящих мигрантов

Общество

МВД России изучает возможность выдворения иностранцев из страны в случае совершения ими грубых административных правонарушений.

МВД России рассматривает возможность выгнать дебоширящих мигрантов

Об этом сообщила "Интерфаксу" Валентина Казакова, начальник ГУ МВД по вопросам миграции.

По её словам, министерство "продолжает работу по совершенствованию механизмов контроля за пребыванием иностранных граждан в России".

"В настоящее время рассматривается вопрос о пересмотре правил, чтобы ввести возможность депортации людей, которые совершили серьезные административные правонарушения, в том числе нарушения общественного порядка”.

Кроме того, как рассказала чиновница, МВД планирует ввести единый электронный документ для иностранных граждан, который поможет проверить их личность.

Напомним, под занавес 2021 года в России введены новые жесткие правила для мигрантов:

  • с 29 декабря люди, не являющиеся гражданами России и Белоруссии, проживающие на территории РФ, но не имеющие постоянного или временного вида на жительство, должны будут регулярно проходить строгий медосмотр: сдавать анализы, проходить обследования сексуального здоровья, рентгенографию грудной клетки, чтобы доказать, что они не страдают инфекционными заболеваниями или туберкулезом.

Миграционная политика в стране пересматривается из-за того, что гастарбайтеры из бывших советских республик Центральной Азии всё чаще становятся зачинщиками беспорядков в общественных местах.

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Мигранты могут довести россиян до бунта
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Темы мигранты валентина казакова
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