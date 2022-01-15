Жители Серпухова спасли замерзающего в снегу галчонка

Из снежной западни чудом удалось спасти раненого галчонка. Жители Серпухова заметили, что птица не может выбраться из скользкой колеи на проезжей части.

По словам очевидцев, птах бегал туда-сюда вдоль дороги и не мог взлететь, мимо проезжали машины.

"Галчонок бегал на проезжей части и никак не мог сбежать с неё из-за навалов снега, его чуть не задавили! Он с повреждённым крылом, занесли в подъезд", — пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на местный паблик.

На призыв о помощи откликнулись неравнодушные граждане и подыскали маленькому галчонку специальный приют для передержки. Там птицу выкормят и вылечат. Будет ли после реабилитации птица выпущена на волю, пока неизвестно, всё будет зависеть от её здоровья.

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