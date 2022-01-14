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Автор Валентина Севрюгина

В Подмосковье бабушки стали помогать коммунальщикам в уборке снега

Общество

В подмосковном Егорьевске горожанка Вера Волкова выложила фотографию, на которой местные пенсионерки убирают снег возле своего дома. Снимок собрал множество комментариев, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В Подмосковье бабушки стали помогать коммунальщикам в уборке снега

Отмечается, что бабушки тщательно подошли к делу — они даже использовали лопаты. Благодаря их инициативе удалось расчистить от снега входную зону прямо до асфальта.

Жительница Егорьевска Екатерина Артамонова оценила такую работу. Под фото в соцсетях она написала, что кадр — очень актуален в наше время, а бабушки вызывают глубокое уважение.

Ранее появилась информация, что губернатор Петербурга Александр Беглов продолжает дистанцироваться от решения проблем. Вместо борьбы со снежным коллапсом пресс-служба градоначальника вновь "порадовала" горожан вымышленными цифрами. Так, они сообщили, что с начала зимы в городе избавились почти от двух миллионов кубометров снега.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Наталия Красовская
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