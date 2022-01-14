Названа причина смерти журналиста Михаила Зеленского в Доминикане

Российский журналист Михаил Зеленский скончался в результате сердечного приступа. О заключении доминиканских врачей сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле, Доминикане и Гаити Алина Иванова.

Ранее стало известно, что журналист ВГТРК Михаил Зеленский умер в Доминикане. Ему было 46 лет.

Доминиканские врачи выяснили, что российский журналист умер 11 января от сердечного приступа, который был вызван хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы, сказала Иванова.

Михаил Зеленский хорошо знаком российским телезрителям, он вёл программы:

"Вести-Москва",

"Новости культуры",

"Прямой эфир",

был обозревателем ТК "Культура".

Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев заявил, что путешествие спровоцировало обострение имеющихся у журналиста проблем со здоровьем. Также отрицательно на состояние Зеленского мог повлиять перенесённый ранее коронавирус, который часто поражает сосуды головного мозга.

Академик РАН, доктор медицинских наук Сергей Колесников сказал, что людям с ослабленным здоровьем нежелательно улетать на отдых в климатическую зону, которая отличается от той, в которой они постоянно проживают.

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