Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом. Сейчас он находится на карантине в отеле в Сингапуре, сообщает Asian MMA.

После победы над американцем Джастином Гэтжи, бой с которым состоялся в октябре 2020 года на турнире UFC 254, Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. В послужном списке спортсмена 29 побед в 29 поединках, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

Напомним, 3 июля 2020 года Абдулманап Нурмагомедов, отец на тот момент действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, скончался от коронавируса. В конце апреля 57-летнего тренера госпитализировали с пневмонией в одну из больниц Дагестана. Состояние здоровья пациента ухудшилось, и в мае его перевезли в Москву. Нурмагомедов перенес пневмонию, операцию на сердце и два инсульта, последний из которых стал роковым для отца чемпиона UFC.

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