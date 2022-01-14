Симоньян призвала немедленно вернуть железный занавес

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала об иностранных исследованиях, в которых можно увидеть оправдание педофилии. Журналистка считает, что после этого пора отгородиться от запада железным занавесом.

Симоньян опубликовала заголовки изданий США в своём Instagram-аккаунте.

"Американские газеты теперь сообщают нам, что склонность к педофилии формируется в утробе матери. И, значит, это ничего страшного. Природа, инаковость, права меньшинств. Завтра нам вполне научно докажут, что и склонность к серийным убийствам, каннибализму и отрезанию голов формируется всё в той же утробе, а значит, право имеет", — возмущается телеведущая.

Глава RT убеждена, что нормальному человеку всё равно, какие предпосылки у педофилии.

"Нормальный человек, обнаружив в себе неудержимое желание переспать с ребёнком, идёт и убивает себя об стену. Без всяких рефлексий и психотерапий", — выразила свою точку зрения Симоньян.

Журналистка считает, что настало время защищаться от тлетворного влияния толерантного запада.

"А вообще прошу партию и правительство немедленно вернуть железный занавес. Как-то под ним было уютнее", — написала Симоньян.

Подписчики телеведущей выражали своём мнение на этот счёт.

"Действительно, как было хорошо и счастливо жить в Советское время. Мы были чисты и наивны… А сейчас страшно за внуков, что их ждёт?"; "Верните занавес! И почистите ряды чиновников!"; "Кто вообще платит за эти "научные" обоснования, проплачивает публикации на эту тему?" — писали фолловеры под постом журналистки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.