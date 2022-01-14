Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала об иностранных исследованиях, в которых можно увидеть оправдание педофилии. Журналистка считает, что после этого пора отгородиться от запада железным занавесом.
Симоньян опубликовала заголовки изданий США в своём Instagram-аккаунте.
"Американские газеты теперь сообщают нам, что склонность к педофилии формируется в утробе матери. И, значит, это ничего страшного. Природа, инаковость, права меньшинств. Завтра нам вполне научно докажут, что и склонность к серийным убийствам, каннибализму и отрезанию голов формируется всё в той же утробе, а значит, право имеет", — возмущается телеведущая.
Глава RT убеждена, что нормальному человеку всё равно, какие предпосылки у педофилии.
"Нормальный человек, обнаружив в себе неудержимое желание переспать с ребёнком, идёт и убивает себя об стену. Без всяких рефлексий и психотерапий", — выразила свою точку зрения Симоньян.
Журналистка считает, что настало время защищаться от тлетворного влияния толерантного запада.
"А вообще прошу партию и правительство немедленно вернуть железный занавес. Как-то под ним было уютнее", — написала Симоньян.
Подписчики телеведущей выражали своём мнение на этот счёт.
"Действительно, как было хорошо и счастливо жить в Советское время. Мы были чисты и наивны… А сейчас страшно за внуков, что их ждёт?";
"Верните занавес! И почистите ряды чиновников!";
"Кто вообще платит за эти "научные" обоснования, проплачивает публикации на эту тему?" — писали фолловеры под постом журналистки.
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