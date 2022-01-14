Пригожин о скандале с вакциной Johnson& Johnson: "Мы никому не нужны"

Иосиф Пригожин посочувствовал людям, сделавшим вакцину, которую внезапно признали опасной для жизни. Продюсер считает, что за всей этой шумихой стоят чьи-то интересы.

Скандал разгорелся вокруг иностранной вакцины против коронавируса компании Johnson& Johnson. Европейский союз сначала рекомендовал препарат, а затем заявил о смертельной опасности вакцины.

Иосиф Пригожин рассказал, что вакцинировался иностранной вакциной, чтобы беспрепятственно пересекать границы других государств, однако в итоге боится, что у него возникнут проблемы с перемещением по миру.

"Я уверен, что вакцина стала поводом для политических сведений счетов. За всей этой "иглой" стоит какая-то игра. Я влил в себя всё, что возможно. И что мы наблюдаем? Люди болеют. Приходится делать тестирование. Нас заставляют тратить на это деньги", — цитирует слова Пригожина Пятый канал.

Сертификат о вакцинации препаратом Johnson& Johnson аннулировали внезапно, поэтому люди, доверившиеся знаменитой компании, вновь стали "невыездными".

"Я к дочке не лечу на день рождения в Нью-Йорк, боюсь, не возьмут мой Pfizer или "Спутник V". Вакцина должна служить тому, чтобы спасть человеческие жизни, и неважно, какая страна её производит!" — констатировал продюсер.

Иосиф Пригожин отметил, что сочувствует людям, ставшим жертвами уловок властей стран ЕС. Деятель шоу-бизнеса говорит о нарушении демократических принципов, связанных со свободой передвижения в мире.

"Мы никому не нужны. Понимаете, в чем трагедия?", — заключил продюсер.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.