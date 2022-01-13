Станислав Садальский не понимает, чем санкции против президента России хуже, чем санкции против россиян и России в целом.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" процитировал слова пресс-секретаря главы государства.
"Песков: Введение санкций в отношении президента России будет запредельной мерой, это разрыв отношений", — написал актёр в своём Instagram-аккаунте.
70-летний артист не разделяет тревог Дмитрия Пескова, так как припомнил слова Путина по поводу попыток Запада запугать Россию санкциями.
"Чего это Песков всполошился? Владимир Владимирович чётко сказал: "Санкции нам только на пользу". Чего истерить-то, если на "пользу"", — написал Станислав Юрьевич.
Подписчики поделились своим мнением на этот счёт.
"А что тут думать?! Сытый голодного не поймет";
"Нам надо самим о себе думать, как бы выжить";
"Я не верю, что приближенные к святому люди могут как-то пострадать", — писали интернет-пользователи под постом Садальского.
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