EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Садальский о санкциях против президента РФ: "Чего это Песков всполошился?"

Общество

Станислав Садальский не понимает, чем санкции против президента России хуже, чем санкции против россиян и России в целом. 

Садальский о санкциях против президента РФ: "Чего это Песков всполошился?"

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" процитировал слова пресс-секретаря главы государства.

"Песков: Введение санкций в отношении президента России будет запредельной мерой, это разрыв отношений", — написал актёр в своём Instagram-аккаунте.

70-летний артист не разделяет тревог Дмитрия Пескова, так как припомнил слова Путина по поводу попыток Запада запугать Россию санкциями.

"Чего это Песков всполошился? Владимир Владимирович чётко сказал: "Санкции нам только на пользу". Чего истерить-то, если на "пользу"", — написал Станислав Юрьевич.

Подписчики поделились своим мнением на этот счёт.

"А что тут думать?! Сытый голодного не поймет";

"Нам надо самим о себе думать, как бы выжить";

"Я не верю, что приближенные к святому люди могут как-то пострадать", — писали интернет-пользователи под постом Садальского.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

НАТО объявила ультиматум России/ законопроект о “адских санкциях” против Путина и России/ Видео №115
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы дмитрий песков владимир путин станислав садальский
Новости
В Британии принца Эндрю лишили воинских званий из-за обвинений в изнасиловании
Зеленский ввёл ограничения для олигархов даже за пределами Украины
Садальский о санкциях против президента РФ: "Чего это Песков всполошился?"
Экономист Лавровский оценил представленные сенаторами США антироссийские санкции
Посол заявил, что Россия не будет уступать США и НАТО
ЕС продлил санкции против России
Лавров ответил на требование США вернуть российские войска "в казармы"
Валиева побила свой мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы
Лукашевич: ОБСЕ не ответила России ничего по гарантиям безопасности
Эксперт оценил слова Борреля о связи запуска "СП-2" с ситуацией на Украине
Последние материалы
Садальский о санкциях против президента РФ: "Чего это Песков всполошился?"
Экономист Лавровский оценил представленные сенаторами США антироссийские санкции
Посол заявил, что Россия не будет уступать США и НАТО
ЕС продлил санкции против России
Лавров ответил на требование США вернуть российские войска "в казармы"
Валиева побила свой мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы
Лукашевич: ОБСЕ не ответила России ничего по гарантиям безопасности
Эксперт оценил слова Борреля о связи запуска "СП-2" с ситуацией на Украине
Депутат Выборный не исключил намеренный срыв переговоров между Россией и США
Почему "Газпром" платит Польше миллионы долларов за пустую трубу
Популярное
Происшествия
Скончался Михаил Зеленский — первый ведущий "Прямого эфира"

Михаил Зеленский, первое лицо программы "Прямой эфир" на ТК "Россия 1", скончался во время отдыха в Доминикане.

Скончался Михаил Зеленский — первый ведущий "Прямого эфира"
Myśl Polska: США и НАТО готовят "дьявольский" план против России
Мир. Новости мира
Myśl Polska: США и НАТО готовят "дьявольский" план против России
Бывший СССР
Политолог Ашимбаев: Казахстану не следовало бы спешить с выводом сил ОДКБ
Мир. Новости мира
Аскар Умаров ответил на обвинения в русофобии: "Я за дружбу"
Ирина Гусакова "Это шутка?" Сильвио Берлускони претендует на главную должность в Италии Ирина Гусакова Ирина Шлионская Что делать, если ваш босс оказался абьюзером Ирина Шлионская Александр Артамонов "Борей-А" неприятно удивил Вашингтон Александр Артамонов
Бывший СССР
Сделает ли Кремль выводы из назначения русофоба главным идеологом Казахстана
Происшествия
Депутата убили в Нижегородской области: возбуждено уголовное дело
Фармаколог Кондрахин назвал неожиданный "сюрприз", который готовит "омикрон"
Здоровье
Фармаколог Кондрахин назвал неожиданный "сюрприз", который готовит "омикрон"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников