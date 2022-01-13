Главный редактор RT Маргарита Симоньян восприняла новую статистику по COVID-19 как сигнал переходить на удалённую работу.
В России зарегистрировали резкий рост заболеваемости COVID-19 за сутки. Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 155 случаев.
Эти цифры насторожили Маргариту Симоньян.
"21 тысяча за сутки. Началось. Коллектив, уходим обратно на максимальную удалёнку", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Подписчики телеведущей отреагировали на данный призыв.
"И главное, надеюсь, в этот раз работники транспорта тоже на удалёнку уйдут. А то их что-то обделяют";
"Лучше на удалёнку, чем в последний путь! Привет из Алма-Аты, которая вместе с рождественскими событиями вошла в Красную зону по COVIDу. Мира всем, здоровья и благополучия! Со Старым Новым Годом!!!";
"А зачем? Вы должны были привить свой коллектив. А если привиты, че боитесь?"
"Все на удалёнку в Новые Мальдивы";
"Надо было колоть двойной бустер. Безответственный подход, Маргарита! Нет ли среди вашего коллектива тайных антиваксерских настроений?" — писали фолловеры под постом Симоньян.
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