Главный редактор RT Маргарита Симоньян восприняла новую статистику по COVID-19 как сигнал переходить на удалённую работу.

В России зарегистрировали резкий рост заболеваемости COVID-19 за сутки. Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 155 случаев.

Эти цифры насторожили Маргариту Симоньян.

"21 тысяча за сутки. Началось. Коллектив, уходим обратно на максимальную удалёнку", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Подписчики телеведущей отреагировали на данный призыв.

"И главное, надеюсь, в этот раз работники транспорта тоже на удалёнку уйдут. А то их что-то обделяют";

"Лучше на удалёнку, чем в последний путь! Привет из Алма-Аты, которая вместе с рождественскими событиями вошла в Красную зону по COVIDу. Мира всем, здоровья и благополучия! Со Старым Новым Годом!!!";

"А зачем? Вы должны были привить свой коллектив. А если привиты, че боитесь?"

"Все на удалёнку в Новые Мальдивы";

"Надо было колоть двойной бустер. Безответственный подход, Маргарита! Нет ли среди вашего коллектива тайных антиваксерских настроений?" — писали фолловеры под постом Симоньян.