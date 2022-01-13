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Автор Ольга Лебедева

Реформа накопительных пенсий в 2022 году: россиянам, говорят, понравится

Общество

В текущем году в Росси законодатели планируют закрыть вопрос с реформой накопительных пенсий, приняв соответствующий закон.

Реформа накопительных пенсий в 2022 году: россиянам, говорят, понравится

Об этом "Известиям" рассказал Анатолий Аксаков, глава думского комитета по финансовому рынку.

По его словам, после принятия закона люди сами захотят участвовать в накопительной пенсионной программе. На это у них, с большой долей вероятности, будет, как минимум, три веских причины:

  • налоговые вычеты в размере 6%,
  • софинансирование со стороны государства,
  • страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии со вкладами.

Кроме того, граждане смогут свободно переводить пенсионные накопления в НПФ либо использовать их для покупки баллов в страховой пенсии.

Кроме того, концепция реформы — итоговый вариант документа в Думу ещё не поступил — предусматривает наличие неснижаемого остатка в качестве первоначального взноса в НПО:

"Замороженные" деньги, накопленные до 2014 года, можно будет использовать для первого взноса.

При этом собеседник издания отметил, что пока "несколько преждевременно" называть итоговые параметры реформы, учитывая опыт неоднократной трансформации предыдущих концепций.

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Будет ли пенсия у самозанятых?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Темы анатолий аксаков
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