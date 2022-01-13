Реформа накопительных пенсий в 2022 году: россиянам, говорят, понравится

В текущем году в Росси законодатели планируют закрыть вопрос с реформой накопительных пенсий, приняв соответствующий закон.

Об этом "Известиям" рассказал Анатолий Аксаков, глава думского комитета по финансовому рынку.

По его словам, после принятия закона люди сами захотят участвовать в накопительной пенсионной программе. На это у них, с большой долей вероятности, будет, как минимум, три веских причины:

налоговые вычеты в размере 6%,

софинансирование со стороны государства,

страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии со вкладами.

Кроме того, граждане смогут свободно переводить пенсионные накопления в НПФ либо использовать их для покупки баллов в страховой пенсии.

Кроме того, концепция реформы — итоговый вариант документа в Думу ещё не поступил — предусматривает наличие неснижаемого остатка в качестве первоначального взноса в НПО:

"Замороженные" деньги, накопленные до 2014 года, можно будет использовать для первого взноса.

При этом собеседник издания отметил, что пока "несколько преждевременно" называть итоговые параметры реформы, учитывая опыт неоднократной трансформации предыдущих концепций.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.