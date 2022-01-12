Экономист оценил эффект от снижения наценки на продукты первой необходимости

Директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович высказался о перспективе ограничения наценок на социально значимые продукты.

Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что крупнейшие российские ретейлеры ограничат наценки на социально значимые продукты.

Остапкович объяснил, что ретейлеры практиковали подобные меры и ранее.

"Сейчас они просто объявили по факту и сказали значение — 10%. Конечно, для низкодоходного населения это будет выигрыш", — цитирует слова экономиста RT.

Эксперт отметил, что ретейлеры обременены массой издержек, поэтому сети могут повышать наценки на премиум-товары, табак и ликёро-водочные изделия.

"Чтобы у них маржа была примерно равная. Но всё равно я считаю, что социальный эффект будет позитивный. Потому что эти товары премиум и товары люкс, как правило, покупает высокодоходное население", — сказал Остапкович.

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