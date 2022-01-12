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Автор Петр Ермилин

Гинцбург назвал сроки создания разновидности "Спутника V" от омикрон-штамма

Общество

Образец российского препарата для ковид-иммунизации "Спутник V", предназначенный, в частности, для борьбы против омикрон-штамма коронавирусной инфекции, практически готов. Об этом в среду, 12 января, сообщил глава Центра вирусологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург назвал сроки создания разновидности "Спутника V" от омикрон-штамма

Со слов специалиста, заменить уже существующий и хорошо зарекомендовавший себя вариант "Спутника V" можно будет за ближайшие два с половиной-три месяца. Об этом информирует ТАСС.

"Образец российской вакцины "Спутник V" против омикрон-штамма почти готов", — рассказал учёный.

"Надёжность "Спутника" против омикрон-штамма доказана совместным исследованием Центра имени Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани", — заключил Гинцбург.

Ранее Гинцбург сообщил, что назальная вакцина против коронавируса поступит в гражданский оборот и будет доступна для населения уже к весне 2022 года. Вирусолог подчеркнул, что данный препарат будет также эффективен и против нового штамма COVID-19 "омикрона".

"Лабораторные опыты показывают, что если "Спутник V" в обычной инъекционной форме защищает от "омикрона", то, естественно, и в назальной форме вакцина будет эффективна, — рассказал Гинцбург.

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Новый штамм «Омикрон»: чем он опасен | Актуально
Автор: Петр Ермилин, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Темы спутник v ниц гамалеи александр гинцбург
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