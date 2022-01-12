Ведущая Первого канала сравнила Москву с Берлином и Нью-Йорком

Центр Москвы в разы более чистый по сравнению с той же частью Берлина в Германии или американского Нью-Йорка. Такое мнение ведущая Первого канала Ольга Ушакова высказала в беседе с изданием "Москвич Mag".

Серьёзным преимуществом российской столицы она назвала также удобную логистику, ряд новых туристических маршрутов, появившихся в Москве за последнее время.

"А вот Берлин и Нью-Йорк мне запомнились как грязные. Правда, я пешком гуляла только по центральной части этих городов, так что уместно будет сравнивать именно в этом контексте. Так вот центр Москвы, мне кажется, намного чище. И как-то просторнее город, что ли, масштабнее. Я этот простор всегда физически ощущаю, когда возвращаюсь из поездки", — отметила Ушакова.

В продолжение темы Ушакова добавила, что в принципе и при желании сильные стороны можно найти у каждой европейской столицы. К примеру, по мнению журналистки, Парижу свойственен особый шарм, а британский Лондон отличается парками. Что до Берлина и Нью-Йорка, то тут девушка развела руками.

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