Песков пояснил, куда денется Путин в случае волны "омикрона"

Администрация президента России пока не планирует переходить на работу в дистанционном режиме в связи с опасностью дальнейшего распространения в РФ омикрон-штамма новой коронавирусной инфекции. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В то же время, как отметил представитель Кремля, в президентской администрации готовятся к тому, что количество заразившихся коронавирусной инфекцией может возрасти в связи с прогнозируемой новой волной опасного заболевания.

Что касается графика и формата работы Владимира Путина, то, пояснил Песков, главе государства свои рекомендации должны будут дать специалисты.

"Безусловно, все меры, связанные с эпидемиологической безопасностью президента, будут приниматься, это обязательно", — приводит слова пресс-секретаря главы государства ТАСС.

Ранее стало известно, что порядка 2 млн россиян прошли углублённую диспансеризацию после перенесённого коронавируса. У 60% из них выявили осложнения после болезни. Как проинформировал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, у более чем половины переболевших коронавирусом россиян выявили осложнения

"У 60% выявлены заболевания, связанные с осложнениями от перенесённого заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе ухудшение течения хронических неинфекционных заболеваний", — сказал министр, добавив, что в больницах России находятся 114 тысяч пациентов с COVID-19.

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