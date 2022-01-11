Россия медленно, но, похоже, верно, катится в демографическую яму. За год — с декабря 2020 г. по ноябрь 2021 г. — мы потеряли более 2,4 млн человек. Причём на счёт пандемии можно отнести максимум миллион.
По данным демографов, естественная убыль населения без учета миграции перешагнула отметку в 990 тысяч. Хуже показатель смертности был только в годы ВОв.
Вымирают не только деревни, а и целые города. В чем причина? Почему не рожают в России? Что спасёт нас от вымирания? На эти вопросы Pravda. Ru ответил Александр Синельников, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ.
По его словам, за последние 30 лет естественная убыль населения составила примерно 16 миллионов человек. И "списать" всё на коронавирус не получится — 15 миллионов убыли от других причин, от воздействия других факторов.
Синельников считает, что основной из них — это разрушение института семьи:
— Не может не пугать то, как сейчас многие относятся к семейной жизни: она у них либо не может никак начаться, либо, начавшись, вскоре прекращается. Я имею в виду жизнь в полной семье, где есть папа, мама и дети. Про законные (зарегистрированные) браки я уж не говорю — с ними у россиян всё ещё хуже. Их становится год от года всё меньше, причем на фоне огромного количества разводов.
Кафедра социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ, на которой я работаю, провела не так давно социологическое исследование семейно-детного образа жизни. Мы опросили около 2500 человек. Среди них и законные супружеские пары, и так называемые "гражданские". Один из вопросов в анкете был такой:
считаете ли Вы, что жена, которая разлюбила мужа, имеет моральное право на развод, если есть дети?
На вопрос:
считаете ли Вы, что муж имеет моральное право на развод, если он разлюбил жену, но у них есть дети? -
ответы (в процентном отношении) аналогичные.
То есть, семья сейчас может развалиться не только в тех случаях, когда это происходит по схеме: адекватной реакции одного из супругов на неадекватное поведение другого. То есть, например, когда жена уходит от мужа из-за того, что он изменяет ей, пьянствует, избивает её и детей, совершенно не заботится о семье. Бывают разводы по такой причине, что уж говорить, очень много. Но бывает, и огромное количество семей распадается по совершенно другой причине, когда муж ничего плохого не сделал, когда он очень любит жену и детей, всячески заботится о них, просто она его разлюбила или никогда не любила. Кстати, могу сказать, что по тем многократным исследованиям, которые я проводил, фактор "никогда не любила" действует тут более разрушительно, чем фактор "разлюбила".
То же самое, муж, если он уходит от жены, это совершенно необязательно из-за того, что она ему изменяет, или из-за того, что она стала, например, наркоманкой, или из-за того, что она пилит его по всякому поводу и без всякого повода так, что терпеть невозможно. Бывают разводы по такой причине и часто, но во многих случаях жена абсолютно ни в чём не виновата, просто муж увлёкся другой женщиной, поэтому уходит из семьи.
И самое ужасное, что общество считает это нормой, даже в тех случаях, когда в семьях есть дети…
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