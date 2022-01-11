Демограф Синельников назвал причину, по которой Россия вымирает

Россия медленно, но, похоже, верно, катится в демографическую яму. За год — с декабря 2020 г. по ноябрь 2021 г. — мы потеряли более 2,4 млн человек. Причём на счёт пандемии можно отнести максимум миллион.

Почему Россия вымирает? Ученые назвали главную причину

По данным демографов, естественная убыль населения без учета миграции перешагнула отметку в 990 тысяч. Хуже показатель смертности был только в годы ВОв.

Вымирают не только деревни, а и целые города. В чем причина? Почему не рожают в России? Что спасёт нас от вымирания? На эти вопросы Pravda. Ru ответил Александр Синельников, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ.

По его словам, за последние 30 лет естественная убыль населения составила примерно 16 миллионов человек. И "списать" всё на коронавирус не получится — 15 миллионов убыли от других причин, от воздействия других факторов.

Синельников считает, что основной из них — это разрушение института семьи:

— Не может не пугать то, как сейчас многие относятся к семейной жизни: она у них либо не может никак начаться, либо, начавшись, вскоре прекращается. Я имею в виду жизнь в полной семье, где есть папа, мама и дети. Про законные (зарегистрированные) браки я уж не говорю — с ними у россиян всё ещё хуже. Их становится год от года всё меньше, причем на фоне огромного количества разводов.

Кафедра социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ, на которой я работаю, провела не так давно социологическое исследование семейно-детного образа жизни. Мы опросили около 2500 человек. Среди них и законные супружеские пары, и так называемые "гражданские". Один из вопросов в анкете был такой:

считаете ли Вы, что жена, которая разлюбила мужа, имеет моральное право на развод, если есть дети?

Оказалось, что более 70%, считают, что она такое право имеет.

Среди оставшихся примерно половина считают, что не имеет, и примерно столько же (14%) затруднились ответить на этот вопрос.

На вопрос:

считаете ли Вы, что муж имеет моральное право на развод, если он разлюбил жену, но у них есть дети? -

ответы (в процентном отношении) аналогичные.

То есть, семья сейчас может развалиться не только в тех случаях, когда это происходит по схеме: адекватной реакции одного из супругов на неадекватное поведение другого. То есть, например, когда жена уходит от мужа из-за того, что он изменяет ей, пьянствует, избивает её и детей, совершенно не заботится о семье. Бывают разводы по такой причине, что уж говорить, очень много. Но бывает, и огромное количество семей распадается по совершенно другой причине, когда муж ничего плохого не сделал, когда он очень любит жену и детей, всячески заботится о них, просто она его разлюбила или никогда не любила. Кстати, могу сказать, что по тем многократным исследованиям, которые я проводил, фактор "никогда не любила" действует тут более разрушительно, чем фактор "разлюбила".

То же самое, муж, если он уходит от жены, это совершенно необязательно из-за того, что она ему изменяет, или из-за того, что она стала, например, наркоманкой, или из-за того, что она пилит его по всякому поводу и без всякого повода так, что терпеть невозможно. Бывают разводы по такой причине и часто, но во многих случаях жена абсолютно ни в чём не виновата, просто муж увлёкся другой женщиной, поэтому уходит из семьи.

И самое ужасное, что общество считает это нормой, даже в тех случаях, когда в семьях есть дети…