Ранее в РАН отметили, что в связи с ростом цен на продукты питания, в России придётся вернуться к продуктовым карточкам.
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов рекомендовал ввести систему сертификатов на продовольствие и лекарства. Он отреагировал на заявления руководителя Института экономики РАН о введении продуктовых карточек для граждан с низкими доходами, если рост цен больно ударит по кошелькам малообеспеченных россиян.
"Мы давно внесли в Госдуму проект закона, по которому нуждающимся гражданам предоставляются продовольственно-лекарственные сертификаты с определенным номиналом", — цитирует слова Нилова РИА Новости.
Нилов отметил, что обладатели подобных сертификатов (слово "карточки" решили убрать из-за негативного подтекста) самостоятельно будут решать, когда и в каком количестве "обналичивать" сертификаты. При этом правительство определит перечень продуктов питания и лекарственных средств, доступных к получению по сертификатам.
В Сети бурно отреагировали на подобную перспективу. Оценивали не преимущества данного вида помощи россиянам, а сам факт перехода на "карточную систему".
"Новости из сверхдержавы";
"Стыдно будет народу страны, победившей фашизм, спустя более 75 лет опять вернуться к отменённым когда-то карточкам";
"Шел 22 год рывков, прорывов и стабильности", — комментировали новость интернет-пользователи.
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