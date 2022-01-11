Отец 9-летней студентки МГУ заявил, что она не пропускала экзамены без причины

Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой заявил, что дочь не пропускала экзаменов без уважительной причины, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в пресс-службе факультета утверждали, что не могут связаться со студенткой и её законными представителями. В МГУ отметили, что пытались выяснить, почему Теплякова не приходит на экзамены и зачёты.

"Ребёнок в любом случае учится, университет в любом случае должен соблюдать закон, факультет психологии в любом случае должен уважать персональные данные. Алиса не пропустила ни одного экзамена без уважительной причины. Естественно, я могу это доказать", — сказал отец девочки.

Ранее психолог Алиса Метелина в интервью Pravda.Ru проанализировала внешний вид и поведение девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой и пришла к выводу, что несдержанный отец психологически давит на ребёнка.

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