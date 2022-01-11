Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой заявил, что дочь не пропускала экзаменов без уважительной причины, сообщает РИА Новости.
Напомним, что в пресс-службе факультета утверждали, что не могут связаться со студенткой и её законными представителями. В МГУ отметили, что пытались выяснить, почему Теплякова не приходит на экзамены и зачёты.
"Ребёнок в любом случае учится, университет в любом случае должен соблюдать закон, факультет психологии в любом случае должен уважать персональные данные. Алиса не пропустила ни одного экзамена без уважительной причины. Естественно, я могу это доказать", — сказал отец девочки.
Ранее психолог Алиса Метелина в интервью Pravda.Ru проанализировала внешний вид и поведение девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой и пришла к выводу, что несдержанный отец психологически давит на ребёнка.
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