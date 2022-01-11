Газета Washington Post напомнила о героизме социолога Максима Шугалея

Журналисты в обширном материале назвали социолога и правозащитника Шугалея "ключевым игроком в сложной, частично скрытой российской сети влияния". Также его считают "российскими патриотическим героем", который способен отстаивать интересы Москвы в странах Африки или Афганистане.

Он является ключевой фигурой в продвижении интересов Москвы за рубежом. Так директора Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея охарактеризовали в редакции американского издания Washington Post.

"Шугалей обладает имиджем российского патриотического героя, который презирает опасность и смело отправляется в страны Африки — и теперь Афганистан — которые были брошены Вашингтоном. Он и его сотрудники дают возможность посмотреть на то, как российские операции политического влияния применяют частные организации в долгой битве против влияния Запада", — говорится в статье.

Авторы публикации напомнили о тюремном заключении россиянина в Ливии. Он провел 18 месяцев в тюрьме, но за это время ему так и не было предъявлено обвинений. Вернуть социолога домой удалось после подключения к этой проблеме МИД и Минобороны РФ.

WP отмечает успешную работу Шугалея в странах Африки, а также его стремление получать достоверную информацию из первоисточников. Интерес к главе ФЗНЦ может быть обусловлен активной исследовательской деятельностью фонда в нестабильных странах, к которым США имеют непосредственное отношение. Помимо прочего, иностранные СМИ связывают Шугалея с "ЧВК Вагнера".