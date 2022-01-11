Ситуация с коронавирусом в России ухудшается из-за "Омикрона"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России ухудшается из-за "Омикрона". По его словам, нужно быть готовыми ко всему. Как сообщают "Известия", об этом премьер-министр заявил сегодня, 11 января, на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"Мы видим, что в мире ситуация стремительно ухудшается. В том числе в некоторых странах Америки, Азии, Европы. Прежде всего из-за распространения нового штамма. Важно быть готовыми к любому развитию событий", — сказал он.

Мишустин также отметил, что важно учитывать то, что многие возвращаются сейчас после отпусков из других стран.

Ранее также о том, что распространение омикрон-штамма коронавирусной инфекции в РФ является "большой опасностью и реальностью", заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.