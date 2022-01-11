Россиян попросили остерегаться фальшивых рассылок об увеличении зарплаты

Согласно результатам исследования, проведённого ИБ компанией Positive Technologies, в 2021 году россиянам чаще всего приходили рассылки от мошенников, в которых сообщалось якобы о повышении зарплаты, или же в них содержалось предложение пройти опрос по поводу вакцинации.

"Особый успех имеют сценарии фишинговых рассылок по вопросам изменений в зарплате, обновлений соцпакета и стоимости банковского обслуживания", — сообщили представители Positive Technologies изданию "Газета.ру".

На характер мошеннических рассылок повлияла пандемия. На её фоне шарлатаны нередко предлагали пользователям приобрести поддельные сертификаты и QR-коды, а также пройти опросы о вакцинации, собирая тем самым их данные.

Специалисты компании выяснили, что мошенники чаще всего маскируют свои сайты под сервисы знакомств, системы доставки товаров и подписки, а также предлагают компенсации тем, кто стал жертвой мошенничества.

В Positive Technologies предостерегают, что в дальнейшем кражи в Сети будут учащаться, ведь для взлома предлагается всё больше готовых решений. По словам специалистов, здесь возможны варианты: как полностью готовые к работе фейковые сайты, так и мошеннические скрипты для электронных рассылок.

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