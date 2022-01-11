EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Россиян попросили остерегаться фальшивых рассылок об увеличении зарплаты

Общество

Согласно результатам исследования, проведённого ИБ компанией Positive Technologies, в 2021 году россиянам чаще всего приходили рассылки от мошенников, в которых сообщалось якобы о повышении зарплаты, или же в них содержалось предложение пройти опрос по поводу вакцинации.

Россиян попросили остерегаться фальшивых рассылок об увеличении зарплаты

"Особый успех имеют сценарии фишинговых рассылок по вопросам изменений в зарплате, обновлений соцпакета и стоимости банковского обслуживания", — сообщили представители Positive Technologies изданию "Газета.ру".

На характер мошеннических рассылок повлияла пандемия. На её фоне шарлатаны нередко предлагали пользователям приобрести поддельные сертификаты и QR-коды, а также пройти опросы о вакцинации, собирая тем самым их данные.

Специалисты компании выяснили, что мошенники чаще всего маскируют свои сайты под сервисы знакомств, системы доставки товаров и подписки, а также предлагают компенсации тем, кто стал жертвой мошенничества.

В Positive Technologies предостерегают, что в дальнейшем кражи в Сети будут учащаться, ведь для взлома предлагается всё больше готовых решений. По словам специалистов, здесь возможны варианты: как полностью готовые к работе фейковые сайты, так и мошеннические скрипты для электронных рассылок.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вы точно поведётесь на эти мошеннические схемы. Какие схемы используют мошенники в 2022 ?
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Темы зарплата мошенники
Новости
Российские звёзды могут привезти COVID-19 из Куршевеля
Иммунолог спрогнозировал лавинообразный рост числа заражений "омикроном" в РФ
Россиян попросили остерегаться фальшивых рассылок об увеличении зарплаты
В МИД Украины раскрыли детали переговоров РФ и США в Женеве
33-летний Алексей Воробьёв рассказал о жизни после инсульта
Президент Казахстана утвердил новый состав правительства
В США назвали российский Су-34 королём быстрых реактивных самолетов
Депутат Госдумы Дмитрий Савельев поддержал идею сети госаптек
Захарова оценила обещание экс-главы МИД Польши "врезать по яйцам" РФ
Барановская ответила на слухи о романе с Лепсом
Последние материалы
В МИД Украины раскрыли детали переговоров РФ и США в Женеве
33-летний Алексей Воробьёв рассказал о жизни после инсульта
Президент Казахстана утвердил новый состав правительства
В США назвали российский Су-34 королём быстрых реактивных самолетов
Депутат Госдумы Дмитрий Савельев поддержал идею сети госаптек
Елбасы нет. Токаев развенчал культ личности Назарбаева
Захарова оценила обещание экс-главы МИД Польши "врезать по яйцам" РФ
Барановская ответила на слухи о романе с Лепсом
Политолог: переговоры России и США идут в обход интересам Украины и Евросоюза
ВОЗ: Большая часть европейцев заразится "омикроном" в ближайшие недели
Популярное
Общество
Собчак о заявлениях Путина и Лукашенко по Казахстану: "Привычная риторика"

Ксения Собчак свела все заявления Путина и Лукашенко о беспорядках в Казахстане к нескольким кратким мыслям.

Собчак о заявлениях Путина и Лукашенко по Казахстану: "Привычная риторика"
США не переживут одновременного захвата Тайваня и Украины
Мир. Новости мира
США не переживут одновременного захвата Тайваня и Украины
Мир. Новости мира
Депутат Никонов обвинил США в организации беспорядков в Казахстане
Политика. Новости и аналитика
Крым наш с 1792 года по "вечному и нерушимому" договору
Любовь Степушова Елбасы нет. Токаев развенчал культ личности Назарбаева Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Летающий автомобиль станет реальностью в 2024-м Вячеслав Шпаковский Ирина Шлионская Почему люди не запоминают чужие имена Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
Россия предупредила США о возможном военном ответе на расширение НАТО
Мир. Новости мира
Украина испугалась "неблагоприятного звоночка" на переговорах РФ и США
Тамара Глоба о России в 2022-ом и о Путине "у руля"
Общество
Тамара Глоба о России в 2022-ом и о Путине "у руля"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников