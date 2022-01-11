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Автор Ольга Лазарева

Депутат Госдумы Дмитрий Савельев поддержал идею сети госаптек

Общество

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил открыть в регионах сеть государственных аптек для решения проблемы ассортимента лекарств и контроля за их ценами.

Депутат Госдумы Дмитрий Савельев поддержал идею сети госаптек

По мнению депутата Госдумы Дмитрия Савельева, в обеспечении лекарственными средствами по госценам особо нуждаются сельские территории:

— Государственная монополия на торговлю лекарствами существовала в стране до 1992 года, после чего рыночная стихия вышла из-под контроля, а ценники на препаратах начали расти. Тем не менее до настоящего времени почти в каждом городе работают муниципальные аптеки, предоставляющие скидки льготникам. Так, в Новосибирске действует МП "Новосибирская аптечная сеть", имеющее в городе около 100 собственных точек. Однако, за исключением социальных услуг, такие аптеки мало чем отличаются от частных, цены в них столь же высоки, а иногда коммерческие аптеки-дискаунтеры предлагают препараты и по более щадящим ценам.

Корень проблемы в том, что муниципальные и региональные бюджеты не имеют финансовых ресурсов для поддержки и развития социальных аптек.

Федеральная сеть госаптек может составить серьёзную конкуренцию частнику и повлиять на лекарственное ценообразование, так как способна организовать государственные закупки лекарств по долгосрочным контрактам и инициировать выпуск недорогих препаратов российского производства. Но такой сети аптек необходима прямая помощь государства, когда помещения передают аптекам в хозяйственное ведение, а не в аренду, и предоставляют льготные кредиты при дефиците оборотных средств.

В первую очередь госаптеки должны работать на площадях медицинских учреждений, чтобы быть максимально приближенными к своим потребителям.

Имеется и ещё один очень важный аспект в развитии сети госаптек. В сельских и отдалённых территориях коммерческие аптеки работают неохотно: обороты их продаж незначительны, а покупатели рассеяны по населённым пунктам. До недавнего времени положение спасала комиссионная продажа лекарств: ФАПы и амбулатории открывали аптечные филиалы в своих помещениях, выплачивая процент от продаж торговым сетям. Однако с 2021 года на этот вид продаж был наложен запрет, а дефицит местных бюджетов не позволяет открывать сельские аптеки, так как стоимость специального оборудования — онлайн-кассы, сканеры для считывания штрих-кодов и программное обеспечение — потянет на десятки тысяч рублей, не считая средств на закупку самих лекарств. А государственные аптеки могли бы исправить нездоровую ситуацию, когда больные вынуждены специально ездить за назначенными им препаратами в райцентр или в город.

Почему России не хватает дешевых лекарств?
Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы лекарства вячеслав володин
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