EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Олеся Киреева

Беспилотные такси начнут ездить по Москве в феврале

Общество

Беспилотные такси начнут ездить по Москве в феврале этого года. В салоне будет присутствовать инженер-испытатель.

Беспилотные такси начнут ездить по Москве в феврале

Опубликовать проект правительство планирует уже в январе. Программа экспериментального правового режима для запуска таких такси уже согласована. Об этом пишут "Ведомости".

"Мы рассчитываем запустить сервис в начале 2022 года после получения официального разрешения", — сообщила представитель "Яндекса" Юлия Швейко.

Заявку на экспериментальный правовой режим (ЭПР) "Яндекс" подал в 2021 году. На ее основе разрабатывалось постановление правительства и программа запуска такси-беспилотников.

Представитель пресс-службы Минэкономразвития сообщил, что все спорные вопросы по постановлению сняты. Замечания к тексту документов, которые были у ГИБДД, учли в последней редакции.

Субъект ЭПР — дочерняя компания "Яндекса" — "Яндекс.Испытания". Компанию обяжут:

  • в пятидневный срок после вступления в силу постановления правительства письменно уведомить мэрию, МВД, ФСБ и ФСО о номере телефона, который обеспечит связь с ней,
  • передавать в государственную информационную систему данные о поездках беспилотных такси в Москве;
  • проверять водителей-испытателей на наличие в крови алкоголя и наркотиков;
  • не запускать беспилотники в городе на определенное время в случае принятия такого распоряжения;
  • отчитываться об административных нарушениях с участием беспилотных такси.

Надзор за экспериментом будут осуществлять МВД, Ространснадзор и региональные власти.

Первые испытания беспилотных такси "Яндекс" начал в 2018 году в Иннополисе. За три года пассажиры совершили больше 20 000 поездок.

Беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне смогут ездить на 18 улицах Москвы, а также в Сколково, Иннополисе и центре "Сириус" в Краснодарском крае. На некоторых территориях беспилотники смогут ездить без водителя, на некоторых присутствие инженера-испытателя будет обязательным.

Заказать беспилотное такси можно будет через приложение "Яндекс Go".

"Цена будет сопоставима с ценой поездки на обычном такси. Сначала мы постепенно будем выдавать доступ к услуге тем, кто отправил заявку на участие в тестировании", — сообщила Шейко.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Олеся Киреева, Куратор: Наталия Красовская
Темы
Новости
Посольство РФ отвергло заявления США о дезинформации по встрече в Женеве
Беспилотные такси начнут ездить по Москве в феврале
Президент РК призвал богачей и глав крупных компаний помогать народу Казахстана
Токаев: госпереворот в Казахстане не удался
Токаев назвал внутренние причины массовых беспорядков в Казахстане
"Бригада мучеников": в армии талибов* создано подразделение смертников
Токаев: через два дня начнётся вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана
В результате беспорядков в Алма-Ате был убит судья
Алихан Смаилов назначен премьер-министром Казахстана
Forbes: Миллиардер Игорь Рыбаков не может выехать из Казахстана
Последние материалы
Посольство РФ отвергло заявления США о дезинформации по встрече в Женеве
Беспилотные такси начнут ездить по Москве в феврале
Президент РК призвал богачей и глав крупных компаний помогать народу Казахстана
Токаев: госпереворот в Казахстане не удался
Токаев назвал внутренние причины массовых беспорядков в Казахстане
"Бригада мучеников": в армии талибов* создано подразделение смертников
Токаев: через два дня начнётся вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана
В результате беспорядков в Алма-Ате был убит судья
Алихан Смаилов назначен премьер-министром Казахстана
Forbes: Миллиардер Игорь Рыбаков не может выехать из Казахстана
Популярное
Общество
Собчак о заявлениях Путина и Лукашенко по Казахстану: "Привычная риторика"

Ксения Собчак свела все заявления Путина и Лукашенко о беспорядках в Казахстане к нескольким кратким мыслям.

Собчак о заявлениях Путина и Лукашенко по Казахстану: "Привычная риторика"
США не переживут одновременного захвата Тайваня и Украины
Мир. Новости мира
США не переживут одновременного захвата Тайваня и Украины
Политика. Новости и аналитика
Крым наш с 1792 года по "вечному и нерушимому" договору
Общество
Тамара Глоба о России в 2022-ом и о Путине "у руля"
Ирина Шлионская В США с бездомными животными работают "особые" отделы Ирина Шлионская Василий Амирджанов Лишённым поздравления Путина предложили компенсацию Василий Амирджанов Александр Артамонов Европейские спецслужбы замешаны в казахстанском "деле" Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Депутат Никонов обвинил США в организации беспорядков в Казахстане
Здоровье
Иммунолог: от омикрон-штамма будет больше смертей, чем от "дельты"
Композитор Евгений Дога попросил Байдена "остановить Россию"
Мир. Новости мира
Композитор Евгений Дога попросил Байдена "остановить Россию"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников