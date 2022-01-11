Беспилотные такси начнут ездить по Москве в феврале

Беспилотные такси начнут ездить по Москве в феврале этого года. В салоне будет присутствовать инженер-испытатель.

Опубликовать проект правительство планирует уже в январе. Программа экспериментального правового режима для запуска таких такси уже согласована. Об этом пишут "Ведомости".

"Мы рассчитываем запустить сервис в начале 2022 года после получения официального разрешения", — сообщила представитель "Яндекса" Юлия Швейко.

Заявку на экспериментальный правовой режим (ЭПР) "Яндекс" подал в 2021 году. На ее основе разрабатывалось постановление правительства и программа запуска такси-беспилотников.

Представитель пресс-службы Минэкономразвития сообщил, что все спорные вопросы по постановлению сняты. Замечания к тексту документов, которые были у ГИБДД, учли в последней редакции.

Субъект ЭПР — дочерняя компания "Яндекса" — "Яндекс.Испытания". Компанию обяжут:

в пятидневный срок после вступления в силу постановления правительства письменно уведомить мэрию, МВД, ФСБ и ФСО о номере телефона, который обеспечит связь с ней,

передавать в государственную информационную систему данные о поездках беспилотных такси в Москве;

проверять водителей-испытателей на наличие в крови алкоголя и наркотиков;

не запускать беспилотники в городе на определенное время в случае принятия такого распоряжения;

отчитываться об административных нарушениях с участием беспилотных такси.

Надзор за экспериментом будут осуществлять МВД, Ространснадзор и региональные власти.

Первые испытания беспилотных такси "Яндекс" начал в 2018 году в Иннополисе. За три года пассажиры совершили больше 20 000 поездок.

Беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне смогут ездить на 18 улицах Москвы, а также в Сколково, Иннополисе и центре "Сириус" в Краснодарском крае. На некоторых территориях беспилотники смогут ездить без водителя, на некоторых присутствие инженера-испытателя будет обязательным.

Заказать беспилотное такси можно будет через приложение "Яндекс Go".

"Цена будет сопоставима с ценой поездки на обычном такси. Сначала мы постепенно будем выдавать доступ к услуге тем, кто отправил заявку на участие в тестировании", — сообщила Шейко.