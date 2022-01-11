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Автор Ольга Лебедева

Из-за реформы 2022 года в российских регионах "перегрызутся" местные элиты

Общество

В 2022 году в ряде российских регионов намечено приступить к реализации масштабных реформ, дабы привести муниципалитеты к стандартам, прописанным в новом законопроекте Клишаса-Крашенинникова "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти".

Из-за реформы 2022 года в российских регионах "перегрызутся" местные элиты

Напомним, что, представляя 200-страничный документ Совфеду, председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас пояснил, что

"в России необходимо обеспечить реализацию принципа единства системы публичной власти, который предполагает согласованную работу различных уровней публичной власти как единого целого во благо граждан".

Пионеры реализации: что планируется сделать

Челябинская область

  • Здесь, по словам советника губернатора Владимира Мякуша, упразднят райсоветы депутатов и вернутся к прямым выборам в городскую думу (сейчас в регионе применяется двухуровневая система представительства).

Самарская область

  • Здесь тоже вернут прямые выборы депутатов.

Краснодарский край

  • 37 муниципальных районов будут преобразованы в округа.

Санкт-Петербург

  • Муниципалитеты в целях экономии бюджета будут укрупнять, вице-губернатор Алексей Корабельников.

Элиты перессорятся

Идея, несомненно, хорошая. Но, как заявил в интервью изданию "Акценты" политолог Дмитрий Еловский, чревата она "обострением внутриэлитных конфликтов", так как из-за массового сокращения чиновничьего аппарата огромное количество народа лишится работы, что, в свою очередь, приведёт к "кратному росту конкуренции за оставшиеся места".

"Депутатам придется выбирать, на чьей они стороне. Встанешь на сторону муниципальных элит — испортишь отношения с внутриполитическим блоком губернатора. Поддержишь закон — лишишься поддержки глав, председателей дум, депутатов", — сочувствует политикам регионального масштаба Еловский.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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